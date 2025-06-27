В центре "Профессии будущего" рассказали, как молодежи найти первую работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столицу можно смело назвать городом молодежи, так как в нем созданы все возможности для построения успешной карьеры даже во время обучения. Об этом Агентству "Москва" заявил карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

"Многие ошибочно считают, что к карьере нужно готовиться только после получения диплома. На самом деле, чем раньше вы начнете знакомиться с профессией на практике, тем увереннее будете себя чувствовать после выпуска", – рассказал собеседник агентства.

По словам Семеренко, участие молодых людей в стажировках не только даст опыт, но и поможет понять, какое направление действительно интересно. Многие работодатели, уточнил он, с энтузиазмом берут студентов на практику, а затем лучших приглашают на постоянную работу.

При этом не стоит волноваться из-за недостаточного опыта работы, подчеркнул Семеренко. Учебные проекты, волонтерская деятельность и участие в профессиональных конкурсах являются достойными пунктами для резюме начинающего специалиста.

На собеседовании эксперт рекомендовал рассказывать не только о навыках, но и том, почему интересна именно эта область и компания. Кроме того, вопросы о предстоящих задачах и корпоративной культуре покажут работодателю заинтересованность соискателя.

К первым отказам Семеренко посоветовал относиться как к ценной обратной связи. Он указал, что каждое собеседование является возможностью лучше понять требования организаций и улучшить навыки самопрезентации.

Начинающие специалисты могут обратиться за помощью в центр "Профессии будущего". Сотрудники помогут им найти стажировки, дадут советы по составлению резюме и подберут подходящие вакансии.

Для молодежи и соискателей без опыта работы в центре "Профессии будущего" доступно свыше трех тысяч оплачиваемых стажировок. В 2025 году их количество было увеличено на 50%. Вакансии доступны в IT-сфере, промышленности и других важных областях, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.