Движение поездов в границах Павелецкого вокзала восстановлено после ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов в границах Павелецкого вокзала восстановлено после сильного ливня в Москве, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Перевозчик уточнил, что специалистам удалось ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий. Движение составов на станции осуществляется в штатном режиме по всем путям, они следуют согласно установленной скорости.

"Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта взяла на контроль Межрегиональная транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства инициировали проверку по факту длительной задержки отправлений и прибытия поездов на Павелецком направлении МЖД.

По данным прокуратуры, время задержки составляет от 2,5 до 3 часов. В общей сложности 17 поездов дальнего следования были задержаны как при отправлении, так и при прибытии. Для пассажиров предусмотрены места размещения и прохладительные напитки. Также прокуратура создала пункт приема граждан.

"На место выехал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров, а также представители ОАО "РЖД", – отметила пресс-служба ведомства, добавив, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен при наличии оснований.

За ночь и утро 21 июля в столице выпала месячная норма осадков. Дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров задержатся в столице до конца дня. При этом желтый уровень погодной опасности из-за грозы продлен в Московском регионе до 21:00 22 июля.

Из-за непогоды жителям и гостям Москвы посоветовали воздержаться от прогулок на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять под ними личный транспорт.

По словам специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, дожди покинут Москву 26 июля.