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21 июля, 16:28

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ТАСС: второй за сутки мост рухнул в Подмосковье из-за дождей

Второй за сутки мост рухнул в Подмосковье из-за дождей – СМИ

Видео: телеграм-канал Baza

Мост через реку Песочную обрушился в Истринском округе Подмосковья из-за сильных дождей. Это уже второй подобный инцидент в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате от остального округа оказались отрезаны несколько жилых домов. Также затруднен подъезд к СНТ и коттеджному поселку "Сысоево Парк". На место происшествия уже выехали коммунальные и оперативные службы.

21 июля из-за ливня в Наро-Фоминском округе Московской области обрушился мост. В результате без сообщения оказались жители части деревни Алексино и СНТ "Верейское", "Исьма".

Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, разрушенное из-за ливней сооружение восстановят за два дня. Специалисты уже приступили к ремонту. На время работ организована временная переправа через ручей.

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