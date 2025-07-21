ТАСС: второй за сутки мост рухнул в Подмосковье из-за дождей

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Мост через реку Песочную обрушился в Истринском округе Подмосковья из-за сильных дождей. Это уже второй подобный инцидент в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате от остального округа оказались отрезаны несколько жилых домов. Также затруднен подъезд к СНТ и коттеджному поселку "Сысоево Парк". На место происшествия уже выехали коммунальные и оперативные службы.

21 июля из-за ливня в Наро-Фоминском округе Московской области обрушился мост. В результате без сообщения оказались жители части деревни Алексино и СНТ "Верейское", "Исьма".

Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, разрушенное из-за ливней сооружение восстановят за два дня. Специалисты уже приступили к ремонту. На время работ организована временная переправа через ручей.

