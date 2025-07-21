Желтый уровень опасности продлен из-за грозы в Московском регионе до 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень опасности продлен из-за грозы в Москве до вторника, 22 июля, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника. Оно распространится и на Московскую область.

За ночь и утро понедельника в столице выпала месячная норма осадков. Это количество дождевой воды стало рекордным для 21 июля, обойдя максимальный показатель, который был зафиксирован в 1879 году.

Дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду задержатся в Москве до конца дня. В условиях неблагоприятных погодных условий горожан и туристов попросили воздержаться от нахождения на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. В настоящее время городские службы ликвидируют последствия стихии.

Из-за непогоды в аэропортах Москвы и Подмосковья были задержаны или отменены около 130 рейсов. В частности, после 09:00 по московскому времени в Шереметьево задержано 58 самолетов и отменено 36. Во Внуково полет отложили у 19 рейсов, а отменили три. В Домодедово задержанными оказались семь самолетов, отменен один рейс, а в Жуковском задержано было три борта.