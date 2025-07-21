Подмосковные садовые участки пострадали от затяжных ливней

Ливни, которые в последние дни обрушились на регион, затронули не только улицы и дороги, но и подмосковные садовые участки. Председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов рассказал, что сильные и продолжительные дожди для большинства культур – это серьезное испытание.

Корневая система у огурцов, помидоров и других посадок может пострадать из-за застоя воды, что часто приводит к гибели части растений и снижению урожая. Эксперт отмечает, что если участок оказался затоплен, нужно попытаться отвести воду, прорыхлить почву и обеспечить растениям доступ воздуха.

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