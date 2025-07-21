Проливные дожди сохранятся в Москве весь день 21 июля

По прогнозу специалистов, 21 июля в Москве ожидаются проливные дожди, которые не прекратятся до вечера. Только в некоторых районах после 18:00 возможны небольшие перерывы в осадках, но столицу продолжит удерживать обширный циклон, пришедший с Атлантики.

К осадкам добавится сильный ветер, предупреждают синоптики. Москвичей призывают по возможности не выходить на улицу. Городские службы переведены на усиленный режим работы, а на улицах города дежурят бригады Мосводостока со спецтехникой.

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