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21 июля, 11:30

Общество

Проливные дожди сохранятся в Москве весь день 21 июля

Проливные дожди сохранятся в Москве весь день 21 июля

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По прогнозу специалистов, 21 июля в Москве ожидаются проливные дожди, которые не прекратятся до вечера. Только в некоторых районах после 18:00 возможны небольшие перерывы в осадках, но столицу продолжит удерживать обширный циклон, пришедший с Атлантики.

К осадкам добавится сильный ветер, предупреждают синоптики. Москвичей призывают по возможности не выходить на улицу. Городские службы переведены на усиленный режим работы, а на улицах города дежурят бригады Мосводостока со спецтехникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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