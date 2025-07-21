Новости регионов: сильные ливни затопили улицы Воронежа

В Воронеже из-за сильного ливня затопило несколько районов. Ливневки не справились с большим количеством воды, потоки дождя пошли по улицам. Люди передвигаются по колено в воде, движение машин затруднено. Дорожные службы откачивают воду, чтобы не допустить подтопления жилых домов.

В Благовещенске после обильных дождей также затопило улицы. Коммунальщики заранее готовились к осадкам, но их оказалось больше, чем ожидалось. На сложных участках работают мотопомпы. По прогнозу, дожди в городе сохранятся до 23 июля.

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