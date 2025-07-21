Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:15

Регионы

Новости регионов: сильные ливни затопили улицы Воронежа

Новости регионов: сильные ливни затопили улицы Воронежа

Новости регионов: в Воронеже авто плавали по улицам из-за мощного ливня

Новости регионов: торт весом 33 кг приготовили в Екатеринбурге

Затор образовался на Крымском мосту

Новости регионов: пять сильных землетрясений произошли на Камчатке

Новости регионов: в Якутии начал снижаться уровень воды в зоне паводка в реке Индигирка

Новости регионов: фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск

Гигантские жалящие медузы оккупировали пляжи Азовского моря

Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста в горах Кабардино-Балкарии

Новости регионов: в Уфе против руководства пансионата для пожилых заведено уголовное дело

В Воронеже из-за сильного ливня затопило несколько районов. Ливневки не справились с большим количеством воды, потоки дождя пошли по улицам. Люди передвигаются по колено в воде, движение машин затруднено. Дорожные службы откачивают воду, чтобы не допустить подтопления жилых домов.

В Благовещенске после обильных дождей также затопило улицы. Коммунальщики заранее готовились к осадкам, но их оказалось больше, чем ожидалось. На сложных участках работают мотопомпы. По прогнозу, дожди в городе сохранятся до 23 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика