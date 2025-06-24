Центр "Профессии будущего" опубликовал рейтинг уровня зарплат в Москве

Самые высокие зарплаты в Москве – в сферах промышленности, IT, финансов и транспорта. Об этом говорят данные рейтинга центра "Профессии будущего", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве создают целую экосистему для профессионального развития жителей города. Например, москвичам доступна помощь в профориентации и трудоустройстве.

Кроме того, горожане могут найти предложения, которые максимально соответствуют их навыкам и интересам, и при необходимости пройти переподготовку по 75 программам.

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