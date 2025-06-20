Врач Устинова: при умственной работе человек тратит максимум до 100 калорий

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При умственной работе человек тратит максимум до 100 калорий, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Елену Устинову.

Эксперт подчеркнула, что даже при очень интенсивном умственном труде мозг человека дополнительно тратит где-то 25 калорий в час. Когда же человек работает за компьютером или читает книгу, в час его организму необходимо лишь 50–75 калорий.

При этом, по словам терапевта, во время физических нагрузок, например при ходьбе быстрым шагом, человек теряет за час примерно 250 калорий. Во время активных танцев или занятий лыжным спортом люди расходуют где-то 600 калорий, уточнила врач.

"Таким образом, без всякого сомнения, самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках, но никак не при умственных", – заключила Устинова.

Ранее технолог Елена Ершова рассказала, что организм человека тратит дополнительные калории на нагревание и переваривание холодной пищи. Кроме того, по ее словам, мозг воспринимает холодную пищу легкой и некалорийной, а горячие или теплые блюда являются питательными и калорийными.

При этом Ершова заметила, что при тепловой обработке калорийность еды может как возрасти, так и уменьшиться. Процесс зависит от продуктов и способа их приготовления, добавила специалист.

