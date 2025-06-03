Технолог Ершова: организм тратит лишние калории на нагревание холодной пищи

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Холодная пища считается менее калорийной, поскольку ее переваривание вынуждает организм тратить больше калорий. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елену Ершову.

"Организму человека для переваривания и правильного усвоения холодной пищи необходимо выполнить процесс ее нагревания до температуры тела, в процессе чего затрачивается достаточное количество энергии. Отсюда эффект снижения числа потребляемых калорий", – пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, мозг воспринимает холодную пищу легкой и некалорийной, а горячие или теплые блюда являются питательными и калорийными. При этом Ершова заметила, что при тепловой обработке калорийность еды может как возрасти, так и уменьшиться. Процесс зависит от продуктов и способа их приготовления, добавила специалист.

При этом ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск преждевременной смерти, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное на портале Sina.

Ученым удалось выяснить, что если ежедневно есть 40 граммов красного мяса на протяжении восьми лет, то риск преждевременной смерти повышается примерно на 10%.

Как отмечают исследователи, в красном мясе содержится много карнитина – вещества, мешающего организму эффективно перерабатывать холестерин. В результате у человека повышается его уровень в крови и накапливается жир в организме. Подобное воздействие опасно в первую очередь для сердечно-сосудистой системы: повышается риск инфарктов, инсультов и других хронических заболеваний.

"Мы не говорим, что нужно полностью исключить мясо, но важно контролировать его количество и выбирать более здоровые альтернативы”, – заметили исследователи.

Врачи порекомендовали отдавать предпочтение более легким источникам белка – рыбе и птице. Также стоит увеличить употребление овощей, злаковых продуктов и орехов. По словам экспертов, подобный подход поможет поддерживать здоровый уровень холестерина и уменьшить нагрузку на сердце.

Ранее врач-гериатр, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский заявил, что пожилым людям стоит отказаться от употребления красного мяса в жару. По его словам, в такую погоду у организма нет лишней энергии, чтобы переварить тяжелую пищу.

Кроме того, врач посоветовал питаться в жару дробно: 4–5 раз в день. Порция должна быть небольшой: половина или даже треть от привычной, заметил Серебрянский.

