Врач Русакова назвала главную ошибку в борьбе с дефицитом витамина D

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Дефицит витамина D нельзя восполнить только с помощью питания, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

Русакова подчеркнула, что при недостатке витамина человека беспокоит слабость и утомляемость.

"Часто его нехватка встречается у людей с преобладанием в рационе углеводной пищи. Они употребляют мало продуктов животного происхождения", – указала эксперт.

При подозрении на дефицит диетолог посоветовала обратиться к врачу и сдать анализы. Если нехватка подтвердится, специалист назначит препараты – витамин выпускается в виде капсул, капель и спреев.



Дарья Русакова врач-диетолог Есть также продукты для взрослого и детского питания, обогащенные витамином D. Но практика показывает, что это не поможет полностью восполнить дефицит.

Эксперт пояснила, что благодаря еде можно лишь поддержать нормальный уровень витамина.

"Должен быть разнообразный рацион, включающий продукты животного происхождения. Мясо, яйца, молочные продукты должны присутствовать ежедневно", – указала эксперт.

Ранее россиян предупредили, что самостоятельный прием препаратов с витамином D чреват передозировкой и серьезными проблемами со здоровьем. В частности, у человека могут сформироваться камни в почках, а кости станут более хрупкими и ломкими.