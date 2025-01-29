Врач Русакова назвала главную ошибку в борьбе с дефицитом витамина D

29 января, 15:05Общество
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Дефицит витамина D нельзя восполнить только с помощью питания, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Дарья Русакова.
Русакова подчеркнула, что при недостатке витамина человека беспокоит слабость и утомляемость.
"Часто его нехватка встречается у людей с преобладанием в рационе углеводной пищи. Они употребляют мало продуктов животного происхождения", – указала эксперт.
При подозрении на дефицит диетолог посоветовала обратиться к врачу и сдать анализы. Если нехватка подтвердится, специалист назначит препараты – витамин выпускается в виде капсул, капель и спреев.
Эксперт пояснила, что благодаря еде можно лишь поддержать нормальный уровень витамина.
"Должен быть разнообразный рацион, включающий продукты животного происхождения. Мясо, яйца, молочные продукты должны присутствовать ежедневно", – указала эксперт.
Ранее россиян предупредили, что самостоятельный прием препаратов с витамином D чреват передозировкой и серьезными проблемами со здоровьем. В частности, у человека могут сформироваться камни в почках, а кости станут более хрупкими и ломкими.