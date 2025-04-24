Ярмарка вакансий прошла в "Технополисе "Москва"

Посетителям "Технополиса "Москва" предложили работу на самом современном производстве. 24 апреля в ОЭЗ состоялась масштабная ярмарка вакансий. На территории особой экономической зоны свои предложения представили более 30 предприятий – это свыше 900 вакансий.

Рабочие места есть, например, на производстве оборудования радиационного контроля, различной техники, фармацевтической и медицинской продукции и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.