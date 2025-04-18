Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Москве

В Москве прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Жителям столицы было предложено более трех тысяч вакансий.

В центре "Профессии будущего" на улице Щепкина и в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского собрались самые крупные работодатели города – представители государственных и частных компаний. Некоторые прямо там предлагали соискателям пройти собеседование и подписать трудовой договор.

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