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18 апреля, 23:15

Общество

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Москве

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Москве

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В Москве прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Жителям столицы было предложено более трех тысяч вакансий.

В центре "Профессии будущего" на улице Щепкина и в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского собрались самые крупные работодатели города – представители государственных и частных компаний. Некоторые прямо там предлагали соискателям пройти собеседование и подписать трудовой договор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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