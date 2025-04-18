Синоптик Цыганков: температура в Москве может понизиться до 2 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание прогнозируется в Москве на следующей неделе. В ночь с 22 на 23 апреля температура может понизиться до 2 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По его словам, днем столбики термометров будут показывать около 15 градусов. Как подчеркнул синоптик, в начале недели в столице может пойти небольшой дождь.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ближайшей ночью температура будет находиться в диапазоне 12–14 градусов. Метеоролог также не исключил грозу.

"Грозовая деятельность будет, но сильные грозы не ожидаются. Можно пошутить, что любители грозы в начале мая не против, наверное, ощутить ее и в середине апреля", – цитирует его ТАСС.

18 апреля в Москве был побит столетний температурный рекорд. Воздух прогрелся до 22,5 градуса тепла. В 1921 году столбики термометров показывали 22,1 градуса.

На фоне аномальной жары в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение начнет действовать с вечера пятницы, 18 апреля. Оно продлится до 21:00 вторника, 22 апреля.

