Самозанятым в России могут дать право на кредитные каникулы

Самозанятым могут дать право на кредитные каникулы. Законопроект, который поддержало правительство, сейчас рассматривают в Госдуме.

Предусмотрено, что максимальный льготный период по кредиту составит полгода. Его могут предоставить заемщику один раз в пять лет и без предъявления к нему специальных требований.

Как отметили авторы инициативы, механизм кредитных каникул уже показал достаточно высокую эффективность. Эта оперативная мера спасает от дефолтов заемщиков, которые столкнулись с кризисными ситуациями.

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