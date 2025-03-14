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14 марта, 06:45

Политика

Самозанятым в России могут дать право на кредитные каникулы

Самозанятым в России могут дать право на кредитные каникулы

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Самозанятым могут дать право на кредитные каникулы. Законопроект, который поддержало правительство, сейчас рассматривают в Госдуме.

Предусмотрено, что максимальный льготный период по кредиту составит полгода. Его могут предоставить заемщику один раз в пять лет и без предъявления к нему специальных требований.

Как отметили авторы инициативы, механизм кредитных каникул уже показал достаточно высокую эффективность. Эта оперативная мера спасает от дефолтов заемщиков, которые столкнулись с кризисными ситуациями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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