В Московском регионе 8,8 тысячи самозанятых сформировали пенсию самостоятельно

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В Москве и Московской области 8,8 тысячи самозанятых граждан самостоятельно сформировали будущую пенсию. Об этом заявили в Социальном фонде России (СФР).

В Соцфонде напомнили, что самозанятые освобождены от обязательного взноса на пенсионное страхование, но могут формировать свою пенсию самостоятельно. Для этого им нужно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с отделением СФР, подав заявление на портале "Госуслуги" или в любой клиентской службе.

Ежегодно самозанятые должны делать добровольные взносы. Их размер они определяют сами, однако законом установлены минимальная и максимальная суммы – 59 241 и 473 932 рубля соответственно. Если в расчетный период самозанятый заплатит меньше минимального годового размера, его стаж будет определяться пропорционально перечисленной сумме.

Для всех категорий самозанятых установлены единые условия назначения страховой пенсии по старости: достижение пенсионного возраста, накопление индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) до 30 и не менее 15 лет страхового стажа. Гражданам, не заработавшим ИПК и минимальный страховой стаж, социальная пенсия назначается на 5 лет позже пенсионного возраста в размере, не превышающем прожиточный минимум, объяснили в Соцфонде.

В Москве количество самозанятых на начало 2025 года выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек. За все время работы специального налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 39 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Между тем сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в России в этом году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. Стоимость балла рассчитывается путем умножения минимального размера оплаты труда (22 440 рублей в 2025 году) на 12 месяцев и на 22%. Затем это число умножают на 8, чтобы получить максимальный размер взносов.