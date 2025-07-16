В Общественной палате предложили сократить сроки обучения ради улучшения демографии

В Общественной палате предложили новый способ улучшить демографическую ситуацию в стране. Специалисты считают, что можно сократить время обучения в школе до 10 лет, а в вузах – до 5 лет, вернувшись к прежней системе, которая действовала в Советском союзе.

По мнению экспертов, это не повлияет на уровень образования, но позволит снизить средний возраст рождения первого ребенка у молодых семей. Сейчас этот показатель вырос с 30 до 33 лет, так как молодые специалисты обычно начинают задумываться о детях только к 27 годам.

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