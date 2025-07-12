Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

Столичные школьники провели поисковую экспедицию в районе боев Великой Отечественной войны. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, раскопки проходили в деревне Кузовлево на границе с Калужской областью.

В 1941 году там была первая линия обороны Москвы. Ребята обнаружили останки пяти бойцов и солдатский медальон. В результате экспертизы удалось установить имя рядового, пропавшего без вести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.