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12 июля, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

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Столичные школьники провели поисковую экспедицию в районе боев Великой Отечественной войны. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, раскопки проходили в деревне Кузовлево на границе с Калужской областью.

В 1941 году там была первая линия обороны Москвы. Ребята обнаружили останки пяти бойцов и солдатский медальон. В результате экспертизы удалось установить имя рядового, пропавшего без вести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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