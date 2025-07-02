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Новости

02 июля, 10:30

Спорт

"Мой район. Новости": в Раменках появится спортивный комплекс с футбольным полем

"Мой район. Новости": в Раменках появится спортивный комплекс с футбольным полем

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В Раменках построят пятиэтажный спортивный комплекс с современным футбольным полем и беговыми дорожками.

Внутри оборудуют универсальный спортивный зал, трибуны для соревнований, залы для тренировок, киберспорта и спортивного программирования, а также помещения для игр в шахматы, шашки и нарды.

Для зрителей предусмотрена трибуна на 200 мест, раздевалки и площадка для игры в падел-теннис. Новый объект повысит доступность спорта для жителей района.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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