Бывший футболист Дэвид Бекхэм попал в больницу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Victoria Beckham

Бывший футболист сборной Англии и совладелец клуба "Интер Маймами" Дэвид Бекхэм попал в больницу. Супруга спортсмена Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) его фотографию на больничной койке.

На снимке видно, что у экс-футболиста гипс. Жена Бекхэма оставила под фотографией подпись: "Выздоравливай скорее".

Пара не раскрывает, почему Бекхэм попал в больницу, однако The Mirror предполагает, что спортсмен перенес тайную операцию по восстановлению сломанного запястья. Травму футболист получил 22 года назад, во время товарищеского матча против ЮАР в 2003 году.

Ранее стало известно, что экс-футболист получил рыцарский титул в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Его имя внесли в ежегодный наградной список. После присвоения титула Бэкхем может официально представляться сэром, а его супруга Виктория – дамой.