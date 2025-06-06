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06 июня, 15:06

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The Sun: экс-футболист Бекхэм получит рыцарский титул в честь дня рождения Карла III

Экс-футболист Бекхэм получит рыцарский титул в честь дня рождения Карла III – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Antonio Calanni

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул в честь дня рождения британского короля Карла II. Об этом сообщает издание The Sun.

Как утверждают журналисты, имя бывшего футболиста будет включено в ежегодный наградной список, который представят на следующей неделе.

После присвоения титула Бекхэм сможет официально представляться сэром, а его супруга Виктория – дамой.

Ранее Карл III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари, а его супруга Эмма Томас получила титул дамы за огромный вклад в киноиндустрию. После церемонии посвящения в рыцари Нолан отметил, что было "по-настоящему чудесно" встретиться с королем. Для него и Томас было "особенно важно" получить награду вместе, уточнил режиссер.

Нолан также выразил радость, что король Англии знает о его фильмах. С его слов, Карл III посмотрел "Оппенгеймера" и назвал картину отличной. Про другие работы Нолана монарх не упоминал.

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