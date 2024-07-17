Карл III присвоил королевский титул редкой золотистой породе коз

Фото: скриншот видео youtube.com/The Royal Family Channel

Король Британии Карл III наградил титулом козу редкой золотой гернсийской породы. Об этом сообщает Associated Press.

Теперь к породе, происхождение которой связано с островом Гернси (владение британской монархии, не входящее в территорию Великобритании), добавят слово "королевская". Одним из представителей этих коз является восьмилетний Саммервилл Тэмсин, которому Карл III в рамках торжественной церемонии подарил золотой колокольчик. Козу королю представили во время его визита на остров.

На данный момент в мире сохранилось около 1,4 тысячи особей золотистой гернсийской козы.

В конце марта король Швеции Карл XVI Густав наградил участников группы ABBA орденом Вазы за особый вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь. Награды удостоили Бенни Андерссона, Агнету Фельтскуг, Анни-Фрид Рейс и Бьерна Ульвеуса.



