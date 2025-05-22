СМИ: Бруклин Бекхэм не пожелал увидеться с родителями во время поездки в Лондон

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин, проживающий в США, ненадолго посетил Лондон, но не нашел времени для встречи с семьей. Этот факт заставил западные СМИ сделать вывод, что обстановка в звездном клане накалена до предела. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Вам обоим должно быть стыдно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Victoria Beckham

21 мая издание Page Six сообщило, что старший сын Бекхэмов, 26-летний Бруклин приезжал в Лондон из США в прошедшие выходные, чтобы сняться в модной фотосессии. При этом наследник знаменитого футболиста не проинформировал о своем приезде ни родителей, ни даже братьев и сестру. Он остановился в отеле и уже на следующее утро улетел в Штаты.

"Это грустно на самом деле. Дэвид и Виктория даже не знали, что Бруклин находится в Лондоне. Становится все более очевидным, насколько напряжены их отношения", – рассказал инсайдер журналистам.

За несколько дней до этого Виктория сделала шаг навстречу старшему сыну, опубликовав в своих соцсетях семейное фото. На снимке запечатлены родители звезды со всеми четырьмя внуками, при этом Бруклин нежно обнимал сестру Харпер.

"Мы очень любим вас!" – подписала публикацию Виктория.

Незадолго до этого дизайнер в эфире одного из шоу рассказала о том, какой матерью себя считает.





Виктория Бекхэм певица, дизайнер Я бы хотела думать, что я хорошая мама, хорошая жена. Я стараюсь быть лучшей версией себя <…> Я не пытаюсь быть идеальной, я никогда ею не была. Я просто стараюсь быть лучшей – для своих детей, для мужа, для себя.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/David Beckham

При этом супруг Виктории тоже не оставляет попыток снова сблизиться со старшим наследником. Например, в соцсетях он публиковал детское фото сына с подписью: "Я люблю тебя". К тому же спортсмен выложил свежие снимки с рыбалки, куда ездил вместе с двумя другими сыновьями, Ромео и Крузом. Под одним из кадров Дэвид написал, что им очень не хватало Бруклина, и отметил его аккаунт. Тот, в свою очередь, пока никак не отреагировал на публикацию отца.

О расколе в знаменитом семействе вновь заговорили в начале мая. 2-го числа Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет, празднование растянулось на несколько дней: юбилей посетили многочисленные друзья футболиста, рядом были супруга и трое детей – все, кроме старшего наследника. После этого хейтеры обрушились с критикой на Николу Пельтц, ведь именно жену Бруклина чаще всего винят в семейном конфликте.

"Надеюсь, Бруклин откроет глаза и увидит, кто ты на самом деле!", "Вам обоим должно быть стыдно, его отцу только что исполнилось 50! Я в шоке", "Тебе следовало пойти на вечеринку по случаю дня рождения твоего тестя. С твоей стороны было невежливо не приходить и создавать проблемы", – написали разгневанные комментаторы под одним из постов в соцсетях Николы.

Платье раздора?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Brooklyn Peltz Beckham

По информации журналистов, проблемы в семье Бекхэмов действительно начались, когда Бруклин решил жениться на американской актрисе Николе Пельтц. Конфликты якобы были еще во время подготовки к свадьбе, которая состоялась в апреле 2022 года.

После торжества в СМИ постоянно стали появляться слухи, что отношения невестки и свекрови разладились. А через несколько месяцев Никола рассказала журналистам, что причиной размолвки с Викторией якобы стало свадебное платье.





Никола Пельтц актриса Я очень хотела выйти замуж в платье от Виктории. Мы долго это планировали, но в итоге она поняла, что ее ателье не сможет это сделать. Поэтому мне пришлось выбрать другое платье другого бренда.

Позже девушка заявляла, что свекровь едва ли не в последний момент передумала шить для нее наряд. В другом интервью супруга Бруклина рассказала, что Виктория постоянно откладывала сроки пошива, а после и вовсе заявила, что не успевает его доделать, и якобы даже предложила перенести свадьбу.

Инсайдеры также утверждали, что Никола высказывала недовольство по поводу излишнего влияния родителей на Бруклина. Она заявляла, что Виктория и Дэвид часто кричат на наследника во время телефонных разговоров.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Brooklyn Peltz Beckham

"Ей не нравилось, что Виктория и Дэвид диктуют сыну, что делать. Они ожидали от него каких-то успехов, ставили рамки. А Никола хочет, чтобы он был свободен", – говорили журналистам источники, близкие к паре.

Бруклин с начала конфликта занял сторону возлюбленной: переехал к ней в США, набил татуировку в виде портрета Николы и даже взял после свадьбы фамилию супруги (теперь оба именуют себя Пельтц-Бекхэм). Он не скрывал в соцсетях, что сблизился с родителями жены, а вот своих перестал навещать и даже не упоминает их в блоге.

По данным издания TMZ, отношения между молодой семьей и Бекхэмами еще больше обострились в декабре прошлого года из-за того, что брат Бруклина Ромео стал встречаться с его бывшей девушкой Ким Тернбулл. Старший сын Бекхэмов с супругой тогда якобы приняли решение не посещать семейные мероприятия, на которых будет присутствовать Ким.