Российские биатлонисты лишены международных наград по решению IBU

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил медали российских атлетов после аннулирования результатов Евгения Устюгова. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года, двух серебряных наград чемпионата мира в 2011-м, а также золота ОИ в Сочи в 2014-м. Серебро ЧМ-2011 получил итальянец Лукас Хофер, бронзу – норвежец Тарьей Бе.

Помимо Устюгова, медалей лишились Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов. Серебро передали украинской сборной, бронзу – шведской.

Устюгов после получения наград на указанных международных соревнованиях был обвинен в допинге. Он подал апелляцию, но Спортивный арбитражный суд отклонил ее.

Позже суд в Швейцарии поддержал решение предыдущей инстанции и аннулировал результаты биатлониста.

Из-за этого Россия опустилась на вторую строчку в общем медальном зачете Игр в Сочи, уступив первенство Норвегии.