Спортивная база появится в столичном районе Косино-Ухтомском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многофункциональный комплекс со спортивной базой и физкультурно-оздоровительным центром появится в столичном районе Косино-Ухтомском, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Спортивную базу площадью 43,7 тысячи квадратных метров возведут по адресу Салтыковская улица, земельный участок 4А. Состоящий из 12 этажей объект рассчитан на подготовку спортсменов и их длительное проживание. Один из этажей будет подземным, подчеркнул Овчинский.

"Физкультурно-оздоровительный центр займет территорию свыше девяти тысяч квадратных метров, его основные помещения сосредоточатся на нижних этажах здания. Под гостиницу выделено более 27 тысяч квадратных метров", – добавил он.

На остальной площади разместят кафе и торговые павильоны. В здании комплекса оборудуют три спортивных зала и бассейн, а также медцентр, магазин спортивных товаров и тренерские помещения. Кроме того, на прилегающей территории будет организована стоянка на 241 место, два из которых места отведут для автобусов, а 25 – для маломобильных групп населения.

Между тем в Мнёвниковской пойме к 2029 году построят три спортивных объекта. В частности, на Нижних Мнёвниках возведут многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс – дворец спорта с двумя ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, универсальным спортивным залом, залами спортивной гимнастики и единоборств.