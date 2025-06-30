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30 июня, 14:45

Спорт

Соревнования по петанку и армреслингу пройдут в Москве 5 июля

Соревнования по петанку и армреслингу пройдут в Москве 5 июля

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят спортивные мероприятия

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Москвичам рассказали о спортивных мероприятиях, которые пройдут в выходные, 5 и 6 июля. Например, 5-го числа в спортивном парке "Красная Пахра" и парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку. В этот же день в досуговом центре "Сабуровец" состоится окружной турнир по армрестлингу.

В воскресенье, 6 июля, в школе олимпийского резерва "Москвич" представители Юго-Восточного административного округа будут выполнять норматив ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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