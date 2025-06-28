28 июня, 14:30Спорт
Юго-запад Москвы стал площадкой для "Марафона здоровья"
В Москве в эти выходные проходит "Марафон здоровья". Участники проходят маршрут протяженностью 42 километра на юго-западе города – он проходит через места, связанные с Великой Отечественной войной.
Во время остановок для участников проводят лекции краеведов и историков. Особое внимание уделяют психодинамической ходьбе: методика ускоряет метаболизм и запускает регенеративные процессы в организме.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.