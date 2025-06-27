Жители и гости столицы могут пойти на занятия йогой, фитнесом и стретчингом

В рамках проекта "Лето в Москве" для жителей столицы организованы спортивные занятия на свежем воздухе. Все желающие могут попробовать себя в йоге, стретчинге, фитнесе, а также поиграть в баскетбол, футбол, шахматы, шашки и настольный теннис.

Активности проходят на различных площадках города: у районного центра "Место встречи Баку", на стадионе "Авангард", в парках "Фили" и "Академический", а также в зоне отдыха Тропарево. Полный перечень адресов доступен на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.