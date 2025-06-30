Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят спортивные мероприятия

Несмотря на непогоду, спортивные мероприятия в Москве продолжаются, в том числе на свежем воздухе. До 7 сентября проходит "Шахматный сквер" у гостиницы "Метрополь". По будням с 15:00 до 20:00 там можно взять в аренду шахматы и доски, а в выходные проводят открытый, парный и детский турниры.

Также на площадках "Московских сезонов" можно поучаствовать в чемпионате "Камень, ножницы, бумага". Кроме того, в рамках "Спортивных выходных" проходят бесплатные тренировки по различным направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.