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30 июня, 11:45

Спорт

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят спортивные мероприятия

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят спортивные мероприятия

ХК "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела тренировку в "Лужниках"

Москвичей пригласили на тренировки со звездами в "Лужниках"

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Второй день Московского марафона тренировок стартовал в Лужниках"

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В "Крылатских холмах" прошла велогонка на обновленной олимпийской трассе

Юго-запад Москвы стал площадкой для "Марафона здоровья"

Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября в Москве

Несмотря на непогоду, спортивные мероприятия в Москве продолжаются, в том числе на свежем воздухе. До 7 сентября проходит "Шахматный сквер" у гостиницы "Метрополь". По будням с 15:00 до 20:00 там можно взять в аренду шахматы и доски, а в выходные проводят открытый, парный и детский турниры.

Также на площадках "Московских сезонов" можно поучаствовать в чемпионате "Камень, ножницы, бумага". Кроме того, в рамках "Спортивных выходных" проходят бесплатные тренировки по различным направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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