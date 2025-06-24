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24 июня, 08:00

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Спорткомплекс "Олимпийский" станет крупнейшим в РФ

Спорткомплекс "Олимпийский" станет крупнейшим в РФ

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Спортивный комплекс "Олимпийский" станет самым масштабным проектом в стране. Его площадь превысит 850 тысяч квадратных метров, что можно сопоставить с 6 стадионами "Лужники" или с почти 120 футбольными полями.

Внутри "Олимпийского" разместят новые бассейны, залы для спортивной и художественной гимнастики, трек для бега и хоккейную арену. Внешне комплекс будет похож на космический корабль.

Подробнее о будущем облике спорткомплекса – в эфире телеканала Москва 24.

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