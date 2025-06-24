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01:28

Общество

Жителей Московской области предупредили о плотном тумане до утра 24 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман с видимостью не более 200–700 метров ожидается в Подмосковье до 7 часов утра 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столичному региону.

Старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Андрей Лысиков рекомендует водителям в этот период включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

В случае любого происшествия в МЧС просят звонить москвичей по номеру 112.

До этого густой туман накрыл Москву утром 19 мая. Видимость ухудшилась до 500–800 метров. Туман был настолько плотным, что скрыл за собой верхушки высотных зданий столицы.

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