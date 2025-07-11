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"Мой район. Новости": бесконечный водоем с фонтаном появится в "Лужниках"

"Мой район. Новости": бесконечный водоем с фонтаном появится в "Лужниках"

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В "Лужниках" появится водоем с фонтаном по принципу "инфинити пул" – вода будет переливаться через край, создавая эффект бесконечной поверхности. Летом у фонтана разместят зоны для отдыха, а зимой на центральной площади и прилегающих аллеях будет открыт большой каток.

Также здесь построят новые кафе, рестораны и спортивные площадки, а фестивальная очередь и входные группы пройдут реконструкцию. Все работы на территории Олимпийского комплекса "Лужники" планируется проводить в три этапа, первый из них завершится уже в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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