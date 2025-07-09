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09 июля, 23:00

Культура

Спектакль "Урсула. Версия одиночества" поставили в рамках "Театрального бульвара"

Спектакль "Урсула. Версия одиночества" поставили в рамках "Театрального бульвара"

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Театр "Револьер" показал спектакль "Урсула. Версия одиночества" в рамках "Театрального бульвара" в Москве. Все желающие могли посмотреть постановку в амфитеатре на Покровском бульваре.

Спектакль поставлен по мотивам произведения колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, которое рассказывает историю семьи главной героини Урсулы, используя язык фламенко. На сцене выступали только женщины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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