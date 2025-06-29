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29 июня, 16:30

Культура

Новости мира: шествие состоялось в Сеуле после выхода третьего сезона "Игры в кальмара"

Новости мира: шествие состоялось в Сеуле после выхода третьего сезона "Игры в кальмара"

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По случаю выхода третьего сезона "Игры в кальмара" в Сеуле устроили масштабное празднование. Центр города украсили реквизитом из фильма, а сотни поклонников сериала промаршировали в костюмах главных героев триллера. Аналогичные шествия планируют провести в других городах по всему миру.

Тысячи долларовых купюр сбросили на пешеходов с вертолета в американском Детройте. Инициатором весьма необычной акции стал недавно ушедший из жизни владелец автомойки. По информации СМИ, перед смертью мужчина завещал провести такую акцию в качестве благотворительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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