Новости мира: шествие состоялось в Сеуле после выхода третьего сезона "Игры в кальмара"

По случаю выхода третьего сезона "Игры в кальмара" в Сеуле устроили масштабное празднование. Центр города украсили реквизитом из фильма, а сотни поклонников сериала промаршировали в костюмах главных героев триллера. Аналогичные шествия планируют провести в других городах по всему миру.

Тысячи долларовых купюр сбросили на пешеходов с вертолета в американском Детройте. Инициатором весьма необычной акции стал недавно ушедший из жизни владелец автомойки. По информации СМИ, перед смертью мужчина завещал провести такую акцию в качестве благотворительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.