Фото: Главархив Москвы/В. Малышева

Столичный Главархив открыл виртуальную выставку "Модные тенденции в Москве", которая посвящена эволюции советской моды и значению города в ее развитии, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На выставке представлены архивные фотографии показов, которые проходили в Москве в разные годы XX века. Пользователи увидят изменения тенденций в стиле. Фотографии расскажут о работе модельеров и художников.

Особое значение в истории развития советской моды представляет 1944 год, когда в столице заработал Общесоюзный дом моделей одежды (ОДМО). В тот момент начал формироваться институт моды в СССР. Дом стал основной площадкой для развития сферы моды.

Фотографии на выставке помогут увидеть, как менялись предпочтения в стиле и образы визуальной культуры. С начала 1950-х годов в России началось создание собственных коллекций. Столичные дизайнеры участвовали в международных показах.

Одним из ведущих модельеров того времени стал Вячеслав Зайцев. Он пришел в ОДМО в 1965 году и первым начал сочетать современные силуэты с традиционными русскими мотивами. На выставке представлены фото с показов Зайцева и его ученика Валентина Юдашкина.

В альбом включили свыше 40 архивных фотографий, среди которых работы фотохудожников Бориса Игнатовича, Льва Портера, Бориса Трепетова, Давида Шоломовича, Виктора Ахломова и Андрея Князева.

Ранее сообщалось, что дизайнеры из России представили свои товары в городском универмаге "Лето" на столичной площади Революции. Площадка работает в рамках проекта "Лето в Москве". Гости универмага могут познакомиться с отечественными брендами, погрузиться в модную индустрию, а также послушать лекции и посмотреть камерные спектакли.

