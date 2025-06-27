27 июня, 14:08Культура
Вышел финальный сезон "Игры в кальмара"
Фото: netflix.com
Третий и финальный сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" вышел на платформе Netflix.
Премьера последнего сезона сериала состоялась через полгода после появления в Сети второй части. Зрители могут посмотреть сразу все шесть серий.
В новом сезоне будет продемонстрирована финальная битва главного героя Сон Ки Хуна с ведущим, который стал участником игры во втором сезоне.
Ранее американский режиссер Дэвид Финчер пообещал снять англоязычный сериал по мотивам "Игры в кальмара". По данным СМИ, он разрабатывает проект для Netflix.
Когда выйдет сериал, неизвестно. Более того, неясно, будет ли это ремейк оригинала либо другая история во вселенной "Игры в кальмара". Финчер известен по фильмам "Социальная сеть" и "Семь".
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