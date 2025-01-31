Создатели "Очень странных дел" Дафферы назвали финал сериала грандиозным

кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер; Росс Даффер; производство – студия 21 Laps Entertainment и Monkey Massacre

Исполнительные продюсеры сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Даффер заявили, что предстоящий финальный сезон будет грандиозным. Об этом сообщает What's on Netflix.

Дафферы рассказали, что на этапе постпродакшна поняли, что сняли достойный финал для сериала. За год съемок у команды получилось 650 часов материала.

"Это как восемь блокбастеров", – описали они восемь серий пятого сезона, который, предположительно, выйдет в конце текущего года.

Съемки финала завершились в конце прошлого года. Как выяснили журналисты, к настоящему моменту специалисты приступили к демонтажу декораций. Съемки, которые начались 8 января 2024 года, подошли к концу спустя 353 дня.