Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам "Игры в кальмара"

Фото: youtube.com/Netflix

Американский режиссер Дэвид Финчер в 2025 году снимет англоязычный сериал по мотивам корейского хита "Игра в кальмара", сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

По данным издания, режиссер разрабатывает проект для стримингового сервиса Netflix. Когда выйдет сериал, неизвестно. Более того, пока неясно, это будет ремейк оригинала либо другая история во вселенной "Игры в кальмара".

Финчер известен по фильмам "Социальная сеть" и "Семь".

В сентябре онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал в Сети полноценный трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Пользователи смогут посмотреть продолжение уже 26 декабря. При этом все эпизоды выйдут в один день.

Первый сезон сериала вышел осенью 2021 года. Шоу быстро приобрело популярность во всем мире. Так, зрители смотрели ленту в течение 1,65 миллиарда часов по прошедствии 28 дней с момента ее выхода. Сериал стал самым популярным за всю историю Netflix.

