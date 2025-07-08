"Мой район. Новости": культурный центр "Ватутинки" открылся после реконструкции

В культурном центре "Ватутинки" завершилась масштабная реконструкция здания. Площадь центра увеличилась на 30%, появился дополнительный этаж и двухэтажная пристройка для творческих и административных помещений.

Обновленный концертный зал теперь вмещает до 300 зрителей, сцену оснастили профессиональным оборудованием, а для выступающих сделали удобные гримерки. В культурном центре полностью обновили музыкальные и танцевальные классы, а также спортивный зал для единоборств.

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