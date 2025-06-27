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27 июня, 19:15

Транспорт

Московский беспилотный трамвай "Львенок" стал лауреатом национальной IT-премии

Московский беспилотный трамвай "Львенок" стал лауреатом национальной IT-премии

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Московский беспилотный трамвай "Львенок" стал лауреатом национальной IT-премии. Технология полностью разработана в России и уже проходит тестирование в районе Строгино на 10-м маршруте.

"Львенок" оснащен уникальным оборудованием: семь подсистем отвечают за безопасность и комфорт движения, анализируют дорожную ситуацию, управляют остановками и работой дверей.

Искусственный интеллект обрабатывает информацию с лидаров, радаров и камер, что позволяет трамваю видеть все вокруг на 360 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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