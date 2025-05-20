Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей

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В апреле 2025 года Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Поставки легковых автомобилей из Китая уменьшились на 16,2% – до 507,1 миллиона долларов. При этом месяцем ранее экспорт китайских машин достиг рекордных в текущем году 605 миллионов долларов.

В апреля на первое место в рейтинге импортеров китайских авто вышла Бразилия. Страна нарастила закупки более чем в 1,5 раза, до 597,7 миллиона долларов. Вторым крупнейшим покупателем оказалась Бельгия, третьим – Мексика.

Ранее сообщалось, что свыше 210 автосалонов, продающих автомобили китайских марок, прекратили свою работу в России в период с января по март 2025 года. При этом за весь прошлый год было закрыто 187 дилерских центров. Однако сейчас, на фоне резкого снижения продаж автомобилей в РФ, процесс ускорился.

Среди брендов, которые прекратили свою деятельность, лидируют Bestune с 26 закрытыми точками и Kaiyi с 20. В первую десятку также входят DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

