ТАСС: более 210 автосалонов китайских брендов закрылось в России с начала года

Фото: 123RF/pixinoo

Более 210 автосалонов, продающих автомобили китайских марок, прекратили свою работу в России в период с января по март 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование одной автолизинговой компании.

По ее данным, за весь прошлый год было закрыто 187 дилерских центров. Однако сейчас, на фоне резкого снижения продаж автомобилей в РФ, процесс ускорился.

Среди брендов, которые прекратили свою деятельность, лидируют Bestune с 26 закрытыми точками и Kaiyi с 20. В первую десятку также входят DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

По прогнозам экспертов, если тенденция сохранится еще один-два квартала, то общее количество автосалонов в России снова снизится до уровня значительно ниже четырех тысяч.

При этом к началу апреля Chery сохранила лидерство по количеству своих салонов в России – их насчитывается 206. На втором месте находится Changan с 200 салонами, а замыкает тройку Geely, который имеет 199 салонов.

Кроме того, исследователи заметили активность некоторых брендов по расширению своих сетей. Например, южнокорейская компания KGM (бывшая SsangYong) открыла 24 новых салона.

Всего в стране в первом квартале 2025-го было открыто 124 новых дилерских центра, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем временем японская компания Toyota подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для некоторых моделей машин в России. Среди таких автомобилей оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace, Proace City и другие.

Вместе с тем СМИ считают, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai может вернуться в РФ и выкупить собственный завод в Санкт-Петербурге. Как указали журналисты, в пользу такого решения говорит и недавняя перерегистрация компанией своего товарного знака в РФ.