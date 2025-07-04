Итоги первого фестиваля киноколледжей подведены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоялся первый фестиваль киноколледжей. В рамках мероприятия студенты продемонстрировали экспертам более сотни работ в различных жанрах – от игровых фильмов и анимации до рекламных роликов и экспериментальных видео. Итоги фестиваля подвела заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся сделать образовательные программы московских колледжей максимально практико-ориентированными, заточенными под запрос работодателей. Так, студенты наших киноколледжей сотрудничают с ведущими кинокомпаниями, учатся у профессионалов", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Прошедший фестиваль, по ее словам, предоставил начинающим кинематографистам возможность не только продемонстрировать свои работы, но и лично пообщаться с потенциальными работодателями, а также получить ценные рекомендации.

На фестивале были представлены работы студентов киноколледжа № 40, колледжа предпринимательства № 11, колледжа информационных и креативных технологий IThub, школы креативных индустрий "Байкал Арт", а также участников проекта "Профессиональное обучение без границ".

Молодые авторы представили свои работы в формате короткометражных фильмов, анимации, музыкальных клипов, рекламных и экспериментальных роликов.

Фестиваль, организованный Московским центром развития профессионального образования при поддержке кинопарка "Москино", собрал экспертов ведущих киностудий для участия. Мероприятие прошло в киноконцертном зале "Эльдар".

Жюри, состоящее из режиссера и продюсера Николая Данна, основателя киношколы "Макгаффин" Дарьи Гладышевой и экспертов студий 1-2-3 Production, Sitnikov.pro и других, назвало победителей в 10 номинациях.

Главным призом стало полноценное сопровождение проекта от создания сценария до производства. Его получил фильм "Курс дружбы", автором которого стал выпускник киноколледжа № 40 "Московская международная киношкола" Артем Бакхаус.

Причем лента удостоилась еще двух важных наград – за лучшую режиссуру и сценарий. По словам Бакхауса, идея фильма пришла к нему после прочтения одноименного рассказа Александра Райна. Произведение произвело на него сильное впечатление, заставив задуматься о том, как часто недооцениваются такие нематериальные ценности, как дружба, любовь и забота матери.

"Я написал Александру и был поражен его доверием и готовностью сотрудничать с начинающим режиссером. Мы долго работали над сценарием, искали визуальный язык истории", – поделился Бакхаус.

В ходе обсуждений у них появилась идея использовать черно-белое изображение как метафору борьбы света и тьмы внутри человека, а также тщательно выверенную композицию пространства.

В свою очередь, студентка третьего курса киноколледжа № 40 Варвара Базанова получила специальный приз кинопарка "Москино" за проект "Карп. Селедка". Теперь она сможет бронировать съемочные площадки в приоритетном порядке. Студент второго курса того же учебного заведения, Илья Гречихин, был награжден за монтаж фильма "Тахипсихея".

Проект "Дима Исаев" выпускницы киноколледжа № 40 Дарьи Назаровой был признан лучшей работой художника-постановщика. Вместе с тем приз за лучшую мужскую роль в фильме "Проба" забрал студент колледжа информационных и креативных технологий IThub Егор Губарев.

Лучшим оператором стал студент третьего курса того же учебного заведения Константин Маяковский. Внимание привлекла его работа в фильме "Искусство требует Никиту". Кроме того, рекламный ролик чая, снятый студентом третьего курса киноколледжа № 40 Егором Паламарчуком, был выбран для участия в фестивале "Таврида.Арт".

Ранее престижных наград были удостоены проекты, снятые при участии московского кинокластера. Их отметили премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной премией интернет-контента (премия ИРИ) и ТЭФИ.

В частности, российский сериал "Последний богатырь. Наследие", который снимался в том числе на кинозаводе "Москино", стал обладателем трех премий. На премии АПКиТ он победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты", на премии ИРИ – в номинации "Культурный код", а в рамках ТЭФИ он стал обладателем статуэтки "Орфей" в номинации "Комедийный сериал".