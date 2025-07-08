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08 июля, 07:45

Город

Цирк шапито покажет спектакли в парках столицы в рамках проекта "Лето в Москве"

Цирк шапито покажет спектакли в парках столицы в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице продолжается проект "Лето в Москве". Цирк шапито приглашает 8 июля на яркие спектакли с участием воздушных гимнастов, жонглеров и клоунов. Представления проходят в кинопарке "Москино", Измайловском парке и парке "Южное Бутово".

На Гоголевском бульваре работают творческие мастерские, где можно обучиться живописи у профессиональных художников, принять участие в создании арт-объектов и послушать лекции об искусстве. Любителей интеллектуальных игр ждут на Театральной площади, в будни здесь расставляют 40 шахматных столов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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