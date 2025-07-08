До 33 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве 8 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 31 до 33 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник, 8 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь во второй половине дня. В Подмосковье будет от 28 до 33 градусов тепла, местами тоже возможны осадки.

Ветер южный. Его порывы – от 6 до 11 метров в секунду. Местами они могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в Москве из-за жары до 10 июля будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. При этом в Подмосковье был объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, в МЧС сообщили об аномально жаркой погоде в столице до 13 июля. Жителям и гостям города рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.