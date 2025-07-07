Эксперт Хайцеэр предупредил о высоком риске поломки двигателя авто в жару

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Перегрев и поломка двигателя грозят машине в жаркую погоду, предупредил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее столичное управление МЧС сообщило, что с 9 по 13 июля в Москве ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура в эти дни будет выше нормы на 7–9 градусов.

Хайцеэр напомнил, что в жаркие дни наиболее уязвимой частью автомобиля является двигатель. Он может перегреться, сломаться, и тогда владельца ждут большие расходы на ремонт.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Чтобы этого не произошло, очень важно убедиться в исправности системы охлаждения двигателя: патрубков, термостата, вентилятора. И обязательно посмотреть, чтобы не были забиты радиаторы. В идеале их необходимо мыть раз в два года.

Также стоит проверить и состояние самого двигателя, так как износ некоторых деталей увеличивает риск поломки, подчеркнул эксперт.

В то же время Хайцеэр посоветовал не переживать, что из-за пребывания авто на летнем солнце может выцвести краска кузова или расклеиться передняя панель приборов.

"В целом, для того чтобы такое случилось, машина должна месяцами стоять под беспощадным солнцем. Однако автомобиль все же лучше ставить в тень или закрывать окна солнцезащитными шторками", – отметил специалист.

Ранее автоэксперт Петр Баканов назвал признаки скрученного пробега у машины. Об этом, по его словам, могут свидетельствовать новые элементы салона. Например, накладки на педали, так как заводские обычно стираются к 100 тысячам километров.