Автоэксперт Баканов перечислил признаки скрученного пробега у машины

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Потертости на руле и сидениях, а также некоторые новые элементы салона являются верными признаками скрученного пробега. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, в первую очередь важно обратить внимание на соответствие интерьера автомобиля с обозначенным пробегом. В частности, насторожить должны потертости на руле и сидениях.





Петр Баканов автоэксперт Есть машины, у которых интерьеры стареют быстрее, есть – у которых медленнее. Например, у "азиатов" это происходит быстрее, чем у "европейцев". Последние обычно больше вкладываются в элементы отделки, поэтому их машины дольше сохраняют товарный вид.

Также о скрученном пробеге могут свидетельствовать новые элементы салона. Например, накладки на педали, так как заводские обычно стираются к 100 тысячам километров.

"Еще один важный момент – состояние двигателя. Если пробег маленький, а при прогреве машины он начинает сапунить (когда система вентиляции не справляется и газы начинают выходить наружу через сапун. – Прим. ред.), это верный признак скрутки", – подчеркнул автоэксперт.

Также нужно учесть, что на деталях некоторых автомобилей есть маркировки, по которым можно сопоставить дату замены с заявленным пробегом.





Петр Баканов автоэксперт К примеру, если заглянуть под капот немецких автомобилей, там очень много деталей, узлов и агрегатов, на которых указана дата выпуска. За счет этого можно собрать массу информации, чтобы сопоставить изменения.

В целом же водителю без специальных знаний выявить скрученный пробег довольно тяжело. Поэтому Баканов порекомендовал воспользоваться услугами подборщика, так как подобные затраты могут оказаться намного меньше, чем оплата ремонта после неудачной покупки.

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