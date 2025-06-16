Эксперт Хайцеэр допустил падение цен на автомобили в 2025 году

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Цены на автомобили в России могут упасть в 2025 году, однако ощутимой выгоды от покупки ждать не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее агентство "Автостат" сообщило об изменении цен на автомобили семи брендов в первой половине июня 2025 года. В частности, подорожали некоторые модели марок Sollers, GAC и SWM, в то время как у Solaris, Haval, Chery и ROX часть машин потеряла в цене.

Хайцеэр допустил, что стоимость некоторых брендов может падать и в дальнейшем, так как на складах есть достаточно автомобилей.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Но не стоит ждать особо выгодных условий для покупки, так что лучше исходить из финансовых возможностей. Бежать и брать кредит под сумасшедший процент, когда автомобиль подешевел на 50 или 100 тысяч рублей, – это абсурд.

При этом автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 отметил, что торопиться с приобретением автомобиля не стоит.

"С учетом того, что происходит затоваривание рынка, можно подождать еще более выгодных предложений. Машин завезено и произведено больше, чем их покупают", – подчеркнул он.





Андрей Ломанов автоэксперт По стоимости машин на сегодняшний момент можно смело торговаться. У одного бренда есть несколько дилеров, к которым стоит обратиться и выяснить, кто из них предложит лучшую цену. Уже после этого можно выбрать лучшее предложение.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей по итогам мая 2025 года упали примерно на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству реализованных машин осталась Lada, а в число востребованных брендов попали Haval, Chery, Geely и Changan.

