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16 июня, 18:44

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Эксперт Хайцеэр допустил падение цен на автомобили в 2025 году

Автоэксперты рассказали, стоит ли ждать падения цен на машины в России в 2025 году

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Цены на автомобили в России могут упасть в 2025 году, однако ощутимой выгоды от покупки ждать не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее агентство "Автостат" сообщило об изменении цен на автомобили семи брендов в первой половине июня 2025 года. В частности, подорожали некоторые модели марок Sollers, GAC и SWM, в то время как у Solaris, Haval, Chery и ROX часть машин потеряла в цене.

Хайцеэр допустил, что стоимость некоторых брендов может падать и в дальнейшем, так как на складах есть достаточно автомобилей.

Но не стоит ждать особо выгодных условий для покупки, так что лучше исходить из финансовых возможностей. Бежать и брать кредит под сумасшедший процент, когда автомобиль подешевел на 50 или 100 тысяч рублей, – это абсурд.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

При этом автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 отметил, что торопиться с приобретением автомобиля не стоит.

"С учетом того, что происходит затоваривание рынка, можно подождать еще более выгодных предложений. Машин завезено и произведено больше, чем их покупают", – подчеркнул он.

По стоимости машин на сегодняшний момент можно смело торговаться. У одного бренда есть несколько дилеров, к которым стоит обратиться и выяснить, кто из них предложит лучшую цену. Уже после этого можно выбрать лучшее предложение.
Андрей Ломанов
автоэксперт

Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей по итогам мая 2025 года упали примерно на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству реализованных машин осталась Lada, а в число востребованных брендов попали Haval, Chery, Geely и Changan.

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