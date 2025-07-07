Монорельсовая катальная гора откроется в столичном парке "Остров мечты"

Фото: пресс-служба "Острова мечты"

В столичном парке развлечений "Остров мечты" начался монтаж экстремальной монорельсовой катальной горы длиной 631 метр, сообщила пресс-служба учреждения.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время в мире всего две катальных горы такого типа. Одна из них находится в Европе, вторая – в Австралии. Новый объект в "Острове мечты" станет единственным на территории Восточной Европы.

Во время катания посетителей ожидают резкие подъемы и спуски, а также имитация невесомости на скорости до 70 километров в час. Трек включает 13 участков, где гости испытают ощущение невесомости.

Аттракцион укомплектован двумя поездами, которые составлены из девяти индивидуальных одноместных вагонов. При этом самая высокая точка подъема при катании достигает 19 метров.

Контролируют монтаж горы сотрудники управляющей компании ОА ХК "Остров мечты", которые ранее работали над открытием самого высокого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы" высотой 140 метров и единственной в России темной катальной горы "Полет в тоннеле".

Новый аттракцион можно будет эксплуатировать как в сухую, так и влажную погоду, кроме дождя и снега. На зимний период он будет консервироваться.

Прокатиться на монорельсовой катальной горе смогут посетители ростом более 120 сантиметров. Завершение монтажа и проведение пуско-наладочных работ запланировано на сентябрь.

Ожидается, что гора примет первых гостей после официального открытия уличного сектора парка летом 2026 года. Всего на территории появятся свыше 20 аттракционов, четыре тематические зоны, пространство городского променада, благоустроенная набережная с выходом к акватории и другие объекты.

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