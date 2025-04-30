30 апреля, 11:58Город
Канатную дорогу на ВДНХ посетил миллионный пассажир
Фото: пресс-служба ВДНХ
Миллионный пассажир прокатился по канатной дороге "Воздушный трамвай" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
По ее словам, с начала 2025 года посетители канатной дороги прокатились над территорией комплекса почти 360 тысяч раз. Наибольшее количество поездок в этот период пришлось на январь – 126 тысяч. За час аттракцион может перевозить до тысячи человек.
Миллионным пассажиром стала Ольга Лобанова из Крыма. Она приехала в Москву вместе с мужем Владимиром, дочерью Верой и сыном Андреем в рамках путешествия по России.
"Мы очень любим ВДНХ, стараемся попасть сюда при каждом визите в Москву и планируем вернуться снова. Здесь множество интересных локаций, особенно для детей. Есть где сфотографироваться и что посмотреть. С канатной дороги открываются шикарные виды, снимали фото и видео все шесть минут поездки", – рассказала женщина.
По информации комплекса, на выходе из аттракциона женщине подарили фрагмент каната "Воздушного трамвая", памятные сувениры и тур "Москва с высоты". Крымчанка сможет посетить Останкинскую телебашню и другие смотровые площадки столицы.
Канатная дорога начала работать на ВДНХ в августе 2024 года.
Ранее заммэра рассказывала, что канатная дорога стала самым популярным аттракционом среди граждан. По ее словам, протяженность аттракциона составляет 769 метров.
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